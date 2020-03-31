На отправку мигрантов на родину из Петербурга потратят 10 миллионов рублей

Гражданам, оставшимся в городе на Неве после истечения разрешенного срока, купят билеты домой.
На реализацию возвращения мигрантов в свои страны необходимо 10 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте госзакупок. Организатором закупки является городская служба судебных приставов.
Документы для проезда будут необходимы для административного выдворения, в случае, если иностранный гражданин нарушил правила нахождения в стране.
За счет вышеупомянутых средств планируется покупка билетов эконом-класса по 100 различным направлениям, включая Украину, Туркменистан, Таджикистан и Узбекистан.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что иностранцам в России продлят срок действий виз на 90 дней. Это связано с мерами профилактики распространения коронавирусной инфекции в стране. Напомним, 28 марта Россия закрыла свои границы.