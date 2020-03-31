Со строительной компании в Петербурге взыскали штрафы ГИБДД на сумму в 197 тысяч рублей

Со строительной компании в Петербурге взыскали штрафы ГИБДД на сумму в 197 тысяч рублей
Судебные приставы взыскали средства в пользу бюджета. Фото: Baltphoto

Добиться этого удалось судебным приставам Приморского района.

Всего в отношении фирмы было возбуждено 137 исполнительный производств. Строительная компания принципиально не хотела оплачивать штрафы и копила их, превращая в крупные долги. В основном, все нарушения заключались в превышении скорости и нарушений правил при парковке транспортного средства. В результате сумма штрафов составила 197 тысяч рублей. Об этом сообщает Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу.

В итоге, в качестве принудительных мер, на расчетные счета компании было обращено взыскание. Также, вынесен запрет на регистрационные действия в отношении всего транспорта нарушителя. В результате, в бюджет задолженные средства были перечислены в полном объеме.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что штраф для нарушителей карантина в России составит до 1 млн рублей.

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