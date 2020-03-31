В Петербурге в нерабочую неделю приостановят свою работу 85 маршруток

Список маршрутов был обновлен.

Городской комитет по транспорту опубликовал итоговый перечень маршрутных автобусов, которыми граждане смогут воспользоваться для передвижения в период с 28 марта по 5 апреля. Ознакомиться с ним можно на сайте администрации Санкт-Петербурга.

Всего было отменено 85 маршруток в различных районах города, включая Петергоф, Пушкин и Зеленогорск.

Напомним, помимо нерабочей неделе, в городе на Неве введен режим самоизоляции. До 5 апреля горожане смогут покидать пределы дома только для поездок на работу, выхода в магазин и аптеку, и для прогулки с собаками.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что В Петербурге зафиксировано 48 новых случаев заражения коронавирусом. По состоянию на 31 марта, в Северной столице зафиксировано 98 случаев заболевания COVID-19. Обследовались на вирус 3241 человек.