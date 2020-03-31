В первый день апреля в Петербурге ожидается сильный и порывистый ветер

Солнечные дни, радовавшие жителей Северной столицы, несмотря на карантин и самоизоляцию, подходят к концу. Уже завтра, 1 апреля, в Петербурге будет ветрено и дождливо.
Утро первого дня весны принесет в город на Неве небольшой мокрый снег, переходящий в дождь. Непогода будет сопровождаться западным и юго-западным ветром, порывы которого могут достигать 20 метров в секунду. Об этом во вторник, 31 марта, петербуржцев предупредили в региональном управлении МЧС.
В целом, согласно информации «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в течение 1 апреля ожидается пасмурная погода. Ночью температура будет колебаться в пределах 0…-2 градусов, днем воздух прогреется до +2…+4 градусов тепла.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербургу прогнозируют жаркие весенние и летние месяцы.