В первый день апреля в Петербурге ожидается сильный и порывистый ветер

В первый день апреля в Петербурге ожидается сильный и порывистый ветер
Атмосферное давление ночью и утром будет понижаться, днем, в целом, останется стабильным. Фото: Мойка78/Кирилл Акимов

Солнечные дни, радовавшие жителей Северной столицы, несмотря на карантин и самоизоляцию, подходят к концу. Уже завтра, 1 апреля, в Петербурге будет ветрено и дождливо.

Утро первого дня весны принесет в город на Неве небольшой мокрый снег, переходящий в дождь. Непогода будет сопровождаться западным и юго-западным ветром, порывы которого могут достигать 20 метров в секунду. Об этом во вторник, 31 марта, петербуржцев предупредили в региональном управлении МЧС.

В целом, согласно информации «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в течение 1 апреля ожидается пасмурная погода. Ночью температура будет колебаться в пределах 0…-2 градусов, днем воздух прогреется до +2…+4 градусов тепла.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербургу прогнозируют жаркие весенние и летние месяцы.

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В первый день апреля в Петербурге ожидается сильный и порывистый ветер