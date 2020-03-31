Пожилым жителям Петербурга рассказали, как отличить волонтера от мошенника

В связи с пандемией коронавируса пенсионеры вынуждены постоянно находиться дома, а волонтеры вызвались помочь пожилым людям с покупкой продуктов и лекарств. Старикам объяснили, как понять, что человек приходит с добрыми намерениями.
В комитете по молодежной политике Санкт-Петербурга рассказали не только о том, что нужно делать, если вы стали жертвой мошенников, но и объяснили, как записаться в ряды добровольцев. Эти важные темы затронули во вторник, 31 марта, в эфире телеканала «Санкт-Петербург».
Отмечается, что для вступления в отряд волонтеров достаточно быть старше 18 лет и не иметь хронических заболеваний. Для пенсионеров же подчеркнули, что все волонтеры не могут «случайно» позвонит в дверь: все визиты строго согласованы. Кроме того, каждый из них носит бейджик и медицинскую маску. Обратите внимание, что помощники никогда не заходят в квартиру.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге волонтер начал шить бесплатные маски.