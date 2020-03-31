Пожилым жителям Петербурга рассказали, как отличить волонтера от мошенника

Чтобы получить доставку продуктов или лекарств на дом, нужно лишь оставить заявку со списком необходимого. Оплатить покупки можно переводом на карту либо наличными. Фото: pixabay.com

Чтобы получить доставку продуктов или лекарств на дом, нужно лишь оставить заявку со списком необходимого. Оплатить покупки можно переводом на карту либо наличными. Фото: pixabay.com

В связи с пандемией коронавируса пенсионеры вынуждены постоянно находиться дома, а волонтеры вызвались помочь пожилым людям с покупкой продуктов и лекарств. Старикам объяснили, как понять, что человек приходит с добрыми намерениями.

В комитете по молодежной политике Санкт-Петербурга рассказали не только о том, что нужно делать, если вы стали жертвой мошенников, но и объяснили, как записаться в ряды добровольцев. Эти важные темы затронули во вторник, 31 марта, в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Отмечается, что для вступления в отряд волонтеров достаточно быть старше 18 лет и не иметь хронических заболеваний. Для пенсионеров же подчеркнули, что все волонтеры не могут «случайно» позвонит в дверь: все визиты строго согласованы. Кроме того, каждый из них носит бейджик и медицинскую маску. Обратите внимание, что помощники никогда не заходят в квартиру.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге волонтер начал шить бесплатные маски.