Власти Ленобласти дезинфицируют Мурино

В городе Мурино в Ленинградской области проводят санобработку общественных зон и дорог. Аналогичные меры принимаются и в других населенных пунктах региона, где были выявлены случаи заражения коронавирусом.

Все павильоны остановок общественного транспорта, детские и спортивные площадки, зоны общественного пользования и даже 20 километров дорог будут тщательно продезинфицированы хлорированным раствором высокой концентрации, объяснили в пресс-службе областного правительства.

О проводящихся мероприятиях жителей Мурино оповещают через громкоговоритель в специальном автомобиле, объезжающем окрестности. Муринцев просят закрыть окна и не покидать квартиры. Такие мероприятия будут проводиться не менее двух раз в неделю во всех населенных пунктах, где подтверждены случаи заражения коронавирусом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на въезде в Мурино дежурят отряды дорожно-постовой службы.