Коронавирус может оставить Петербург без сигарет

Производители предупреждают, что, если ситуация не исправится, рынок может заполнить контрактная продукция. Фото: pixabay.com

Производители предупреждают, что, если ситуация не исправится, рынок может заполнить контрактная продукция. Фото: pixabay.com

Табачные производства закрыты на карантин из-за распространения коронавирусной инфекции, в связи с чем городу грозит дефицит сигарет.

Фабрики по производству табака закрыты, а сроки их возвращения к работе остаются неизвестными, как и у многих других предприятий в самых различных сферах, — коронавирус не щадит никого. Производство сигарет приостановлено, поскольку их не включили в список товаров первой необходимости.

По предварительной информации, заводы должны вернуться к работе 4 апреля, однако нет никаких гарантий, что это произойдет, пишет Neva.Today. Скорее всего, карантинные меры будут продлены.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на въезде и выезде города Тихвин в Ленинградской области будут установлены блокпосты. Со 2 апреля город закрывается на карантин.