Россия направит Америке самолет с гуманитарной помощью для борьбы с коронавирусом

Россия направит Америке самолет с гуманитарной помощью для борьбы с коронавирусом
Дмитрий Песков передал, что Трамп с признательностью принял российскую помощь гуманитарного характера. Фото: pixabay.com

Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры, посвященные пандемии коронавируса. Итогом разговора стало решение отправить в Соединенные Штаты гуманитарную помощь для борьбы с COVID-19.

О решении российского лидера рассказал его пресс-секретарь, Дмитрий Песков. Уже в конце дня 31 марта отечественный борт отправился за океан. При этом замглавы Администрации президента отметил, что Путин рассчитывает, в случае необходимости, получить ответную помощь, передает ТАСС.

Песков также уточнил, что активное сотрудничество в сфере обмена медицинском опытом и оборудованием ведется также между Москвой и Пекином.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ранее Россия выделила 14 самолетов, на которых в Италию были отправлены врачи, лекарства и необходимое оборудование. С 1 апреля военные медики приступят к работе вместе с итальянскими коллегами в специально построенном временном стационаре.

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