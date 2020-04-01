Пациентов, скончавшихся от коронавируса, будут хоронить в цинковых гробах

Об этом говорится в «Предписании о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизнь, здоровью людей», которое 31 марта было подписано вице-губернатором Олегом Эргашевым.

В документе говорится, что теперь больных ОРВИ и пневмонией будут помещать в больницы, которые временно поменяли профиль на инфекционные, таким образом, чтобы больные не могли пересечься и заразиться друг от друга. Каждый из пациентов будет изолирован.

Так же, изменение затронут и персонаж лечебных заведений. Сотрудники будут разделены на тех, кто работает с больными COVID-19 и на тех, в чьи обязанности это не входит. Медики должны будут понимать, что порой работать придется круглосуточно. Входить в стационары можно будет отныне через отдельные служебные входы.

В документе также прописано, что обычных похорон с погибшими от коронавируса быть не может. Все традиционные ритуальные церемонии в данном случае находятся под запретом. Хоронить граждан будут в запаянных цинковых гробах. Их выдача родным будет осуществляться в патологоанатомических отделениях. В случае альтернативного способа захоронения, умершие будут отправляться в крематорий.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге увеличилось число лабораторий, где тестируют на коронавирус.