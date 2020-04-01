Белоруссия попросила Россию помочь с коронавирусом

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Фото: Pixabay

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Фото: Pixabay

На данный момент в республике выявлено 163 случая заражения, один больной скончался.

Невзирая на мировую пандемию и меры, которые принимают многие страны, Белоруссия пока не предпринимала никаких попыток к остановке распространения COVID-19. Все границы остаются открытыми, все общественные заведения работают в своих обычных режимах, а ограничений введено не было.

Несмотря на это, судя по сообщениям из госструктур России, Минск попросил страну помочь с необходимым оборудованием для борьбы с вирусом. Речь идет о тест-системах, выявляющих болезнь, медицинских масках и аппаратах ИВЛ. Об этом сообщает «Коммерсант».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Лукашенко рассказал о просьбах российских ритейлеров помочь с продуктами. Еще недавно глава республики называл ситуацию с коронавирусом «психозом».