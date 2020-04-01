В Петербурге не смогут поддержать всех жителей на карантине

Помогать каждому, кто пострадал от проблем из-за пандемии, в полном объеме город не планирует.

На помощь могут рассчитывать определенные категории граждан. Об этом заявил вице-губернатор Евгений Елин, отвечая на вопросы парламентариев ЗакСа сегодня, 1 апреля.

Губернатор Петербурга Александр Беглов планирует помочь пожилым людям и тем, кто останется без работы. Также, некоторым горожанам будут выделены пайки.

К сожалению, было отмечено, что массовой поддержки быть не может. Петербург физически не может позволить себе выделить денежные средства каждому своему жителю, как было сделано в Америке.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге и регионах ввели режим самоизоляции. До 5 апреля гражданам рекомендовано не выходить из дома без необходимости. Разрешается ездить на работу, ходить в магазин и аптеку, а также выгуливать собак.