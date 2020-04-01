ВОЗ оценила борьбу России с коронавирусом

Было отмечено, что меры, принимаемые в РФ, помогут уберечь от страну от «европейского» сценария распространения вируса.

Власти могут замедлить заражение, что позволит сократить количество больных, подхвативших болезнь на пике эпидемии. Об этом сообщила председатель ВОЗ Мелита Вуйнович в эфире канала «Россия 24».

Пока что, сложны делать какие-либо прогнозы, но, если все случаи заболевания будут фиксироваться, а контакты инфицированного устанавливаться, эпидемию можно будет держать под контролем.

Все зависит от самих людей и их сознательности, а также от своевременной изоляции заболевших или людей с похожими симптомами.

В следующие 2 недели нужно будет активно наблюдать как, где и в каких количествах происходят новые заражения во всем мире.

Вуйнович сравнила эпидемиологию с точной наукой — математикой. При знании точного количества случаев заражений, можно составить прогноз о том, как будет идти пандемия дальше.

Главное сейчас, не допускать заражений людей друг от друга.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за сутки выявили 27 случаев заболевания коронавирусом.