В петербургском метро усилили работу по дезинфекции

В Северной столице усилили работу по дезинфекции подвижного состава и пассажирских зон в метрополитене.

Со среды, 1 апреля, в городской подземке будет проводиться дезинфекция контактных поверхностей в салонах, дверей, кассовых окон и поручней эскалаторов. Соответствующие работы проводят каждый час.

Как сообщили в комитете по транспорту города, с сегодняшнего дня в работу общественного транспорта внесен ряд изменений. Станции метро начнут закрываться ровно в 10 часов вечера. Также закрыт ряд вестибюлей станций. Наземный транспорт будет прекращать работу на час позже.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге правительству разрешат расширять соцподдержку во время карантина. Внесенные изменения будут действовать на время эпидемии.