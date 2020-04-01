В ночь на 2 апреля в Петербурге разведут три моста

В ночь на 2 апреля в Петербурге разведут три моста
Разводка Дворцового моста. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В городе продолжают активную подготовку к навигации.

В ночь на четверг, 2 апреля, разведут три переправы. По большой Неве разведут Дворцовый мост в период с 01:10 до 2:50 и с 03:10 до 04:55.

Также, будет проведена техническая разводка Литейного моста — с 01:40 до 04:45.

Проверят и Большеохтинский мост. Согласно графику это произойдет с 02:00 до 05:00. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест».

Всего до начала навигации будет проведено еще 20 проверок оборудования мостов. В общей сложности их будет проведено 50.

Напомним, навигация в Северной столице продолжит свою работу после перерыва с 10 апреля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге началась технологическая разводка мостов. Подобные профилактические меры — стандартная практика перед началом навигации..

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