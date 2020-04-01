В Ленобласти раскрыли крупное мошенничество с дачными участками

Следственный комитет Ленобласти расследует дело о крупном мошенничестве с дачными участками, принадлежащими кооперативу «Пригородное».
Кооператив был создан в 2008 году, в 2012 году четырнадцать человек, входящих в «Пригородное», приобрели земельные участки возле поселка Моторное в Приозерском районе Ленинградской области. Правоохранительные органы насторожил тот факт, что они были куплены по цене, в 20 раз ниже официальной оценки.
Таким образом, районному бюджету нанесли материальный ущерб на сумму свыше 15 миллионов рублей. Следствие продолжать разбираться в подробностях дела.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прокуратура Санкт-Петербурга успешно отстояла трудовые права жителя Кронштадтского района Северной столицы, которому работодатель задолжал оплату труда за несколько месяцев.