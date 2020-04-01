Петербургские сервисы доставки не успевают развозить продукты

Петербургские сервисы доставки не успевают развозить продукты
Многие накупили в магазинах еды на два месяца вперед. Фото: pixabay

Находящиеся на самоизоляции петербуржцы вынуждены неделями ждать свои заказы, поскольку сервисы не справляются с нагрузкой. При этом около недели назад крупнейшие сервисы доставки продуктов заявили о четырехкратном увеличении числа курьеров в штате.

За последнее время в Петербурге резко увеличился спрос на доставку продуктов на дом через различные сервисы. Жители Петербурга пишут в соцсетях, что сервисы предлагают доставить заказанные продукты через одну-две недели. Кроме того, некоторые сайты служб доставки попросту перегружены и заказать хоть что-нибудь не представляется возможным.

Однако, среди жителей Петербурга есть и те, кто заранее подумал о запасах продуктов на ближайшее время. По данным ритейлеров, многие накупили в магазинах еды на два месяца вперед.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сервисы доставки продуктов в Петербурге оказалась не готова к ажиотажному спросу.

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