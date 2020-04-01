Безработным петербуржцам предлагают стать самозанятыми, а потом курьерами

Петербургский комитет по труду и занятости населения пытается решить проблему нехватки персонала в службах доставки продуктов, предлагая безработным петербуржцам становиться самозанятыми, а после устраиваться доставщиками или водителями.
Как сообщает «Мойка78», городской комитет предлагает петербуржцам, оставшимся без работы из-за пандемии, зарегистрироваться в качестве самозанятых граждан. Между тем работодатели настороженно относятся к такому режиму, опасаясь репрессий со стороны налоговой.
В пресс-службе ведомства сообщили, что сейчас ведутся переговоры с крупнейшими сервисами доставки продуктов на дом насчет курьеров, водителей и других работников.
«Мы будем размещать у себя эти вакансии с пометкой для самозанятых, что упростит трудоустройство», — отметили в комитете.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские сервисы доставки не успевают развозить продукты.