Безработным петербуржцам предлагают стать самозанятыми, а потом курьерами

Налоговый режим для самозанятых предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны платить государству 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% - при работе с компаниями. Фото: https://pixabay.com/

Налоговый режим для самозанятых предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны платить государству 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% - при работе с компаниями. Фото: https://pixabay.com/

Петербургский комитет по труду и занятости населения пытается решить проблему нехватки персонала в службах доставки продуктов, предлагая безработным петербуржцам становиться самозанятыми, а после устраиваться доставщиками или водителями.

Как сообщает «Мойка78», городской комитет предлагает петербуржцам, оставшимся без работы из-за пандемии, зарегистрироваться в качестве самозанятых граждан. Между тем работодатели настороженно относятся к такому режиму, опасаясь репрессий со стороны налоговой.

В пресс-службе ведомства сообщили, что сейчас ведутся переговоры с крупнейшими сервисами доставки продуктов на дом насчет курьеров, водителей и других работников.

«Мы будем размещать у себя эти вакансии с пометкой для самозанятых, что упростит трудоустройство», — отметили в комитете.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские сервисы доставки не успевают развозить продукты.