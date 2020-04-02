В Германии число зараженных коронавирусом превысило 73,5 тысячи

Число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Германии за сутки возросло на 6156. Всего в стране 73522 зараженных.

За сутки от коронавируса скончались 140 человек. Таким образом число погибших от коронавирусной инфекции достигло 872 человек. Об этом сообщает в четверг Институт Роберта Коха.

Больше всего зараженных в Баварии (18496).

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. Коронавирус стал причиной отмены многих спортивных мероприятий. В частности, Российская премьер-лига (РПЛ) приостановила матчи.

По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 935 750 человек. Скончались 47 241, при этом 194 277 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 2 777 человек, умерли 24. При этом 190 пациентов вылечился.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые нашли эффективную методику лечения COVID-19. В Средиземноморском институте инфекционных заболеваний в Марселе заявили об открытии новой методики лечения коронавируса, которая показала себя на деле.