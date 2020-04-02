В Петербурге мигранты осаждают ЕМЦ, чтобы не уезжать из России

После объявления о том, что иностранцев не будут привлекать за нарушение сроков нахождения в России на период карантина, людей возле ЕМЦ стало значительно меньше. Фото: Google View

После объявления о том, что иностранцев не будут привлекать за нарушение сроков нахождения в России на период карантина, людей возле ЕМЦ стало значительно меньше. Фото: Google View

Сотни мигрантов буквально осаждают Единый миграционный центр (ЕМЦ) на улице Красного Текстильщика, чтобы успеть продлить срок пребывания в России.

Несмотря на строгий карантин и введенный по всей стране режим самоизоляции, толпы мигрантов, работающих в Северной столице, с самого утра стоят возле ЕМЦ. На антисанитарную ситуацию обратили внимание городские власти, но с пониманием отнеслись к беспокойству иностранцев.

В Смольном отметили, что рисковать здоровьем ради документов не стоит: на период жестких карантинных мер правоохранители не будут задерживать мигрантов за просроченные разрешения. После этого, к счастью, волна людей возле ЕМЦ схлынула.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербург прибыл самолет со 128 туристами из Катара. Все они будут отправлены на обсервацию в пансионат «Заря».