На Садовой столкнулись два «Мерседеса», в итоге встали трамваи

На Садовой столкнулись два &#171;Мерседеса&#187;, в итоге встали трамваи
Информация о виновнике ДТП и пострадавших уточняется. Фото: pixabay.com

В историческом центре Северной столицы две иномарки, столкнувшись, перекрыли движение общественного транспорта: трамваи встали на два часа.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в четверг, 2 апреля, на Садовой, 21, неподалеку от перекрестка улицы Думской и Ломоносова. Об аварии рассказали очевидцы, информацию передал телеграмм-канал «Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер».

Судя по снимкам, столкновение было жестким: один из автомобилей влетел в стену здания, багажник машины — буквально всмятку. Второй участник ДТП остался на трамвайных путях, перегородив дорогу транспорту. Разбирательства заняли около двух часов, прежде чем трамваи вновь вернулись к работе в штатном режиме.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ДТП на пересечении Краснопутиловской улицы и проспекта Народного Ополчения собрало пробку.

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На Садовой столкнулись два «Мерседеса», в итоге встали трамваи