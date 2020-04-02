X5 Retail Grouр и «Магнит» договорились продавать социально значимые товары без наценки

X5 Retail Grouр, куда входят сети супермаркетов «Перекресток», «Пятерочка» и «Карусель», договорились с «Магнитом», что начнут продавать товары первой необходимости по закупочной цене.

Федеральная антимонопольная служба России поддержала эту инициативу гигантов продуктового ритейла. В ФАС отмечают, что главной целью этих мер является минимизация отрицательных последствий кризиса, вызванного коронавирусной инфекцией, для российских потребителей.

Пока остается непонятным, какие товары попадут в этот список и кто займется его составлением. Когда намерение ритейлеров вступит в силу, также неизвестно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сеть супермаркетов «Магнит» решила предоставить дополнительные рабочие места сотрудникам общепита, оставшимся без работы из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.