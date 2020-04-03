Магазины «Леруа Мерлен» не успевают доставлять оплаченные товары

Карантин и самоизоляция привели к перегрузке многих онлайн-сервисов по продаже и доставке товаров. Граждане сидя дома или на дачах занимаются, в том числе, ремонтами и строительством.

Некоторые строительные магазины оказались не совсем готовы к наплыву онлайн-покупателей. Пользователи жалуются, что, например, магазины «Леруа Мерлен» похоже не справляются с оформлением даже уже оплаченных товаров.

При этом сайт сети магазинов часто недоступен в связи с «высокой нагрузкой», и клиенту предлагается позвонить по телефону. Однако время ожидания ответа колл-центра Леруа Мерлен от 20 минут и порой на 10-минуте ожидания связь прерывается.

Отправить электронное обращение через форму обратной связи порой тоже невозможно «по техническим причинам». Такие сбои в онлайн-магазине Леруа Мерлен начинаются с раннего утра и продолжаются до позднего вечера.

Напомним, что часть крупных ритейлеров несколько дней назад договорились не принимать к оплате наличные деньги и поэтому при заказе на сайте «Леруа Мерлен» возможна только оплата через онлайн. Однако, покупатель оплатив заказ не может его получить по 3-4 дня, более того, система обратной связи с магазином часто не работает.

Примечательно, что онлайн-магазины других представителей отрасли, например, ОБИ, Максидом, работают в штатном режиме.

Похожая ситуация наблюдается и в других онлайн-сервисах. Пользователи онлайн доставки еды говорят, что заказы порой принимают лишь на 3-4 дня вперед. Не помогает даже увеличение штата курьеров, которые анонсируют крупные сервисные компании.

Напомним, что в Петербурге все карантинные меры продлят до 30 апреля, а значит у жителей города надежда только на онлайн-магазины.