Роспотребнадзор объяснил, как необходимо проводить дезинфекцию дома

Уборка со спецсредствами очень важна в условиях распространения коронавируса. Фото: pixabay.com

Уборка со спецсредствами очень важна в условиях распространения коронавируса. Фото: pixabay.com

Во время пандемии коронавируса, нужно уделять особое внимание уборке.

В первую очередь, следует как можно чаще протирать предметы, которые чаще всего затрагиваются в помещении — дверные ручки и выключатели. Ручку входной двери необходимо мыть с мылом, обрабатывать антисептическим средством и использовать для обеззараживания средство с содержанием хлора. Выключатели можно также протирать салфеткой с антисептиков, в случае, если дома находится инфицированный человек. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Помимо этого, следует протирать с помощью антисептика всю технику, ручки комодов, шкафов, столы. В целом, поверхности практически всей мебели, находящейся в квартире.

Особое внимание нужно уделить сантехнике в ванной комнате. Желательно каждый день обрабатывать специальными средствами краны, раковину и ванну. Зубные щетки, как и расчески, тоже необходимо дезинфицировать как можно чаще.

С химическими средствами проводить уборку следует пару-тройку раз в недель, если дома нет заболевших. Если же в квартире кто-то болеет, следует каждый день выделять время на уборку с различными средствами для дезинфекции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Роспотребнадзор рассказали, как правильно выбирать продукты во время пандемии коронавируса.