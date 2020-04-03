Сбежавшую из дома 17-летнюю петербурженку нашли в Москве

Следственные органы СК РФ по Петербургу разыскивали пропавшую без вести несовершеннолетнюю жительницу Северной столицы.

К правоохранителям с заявлением о пропаже обратились 14 февраля 2020 года. Согласно данным следствия, в этот день 17-летняя девушка ушла из квартиры в Пушкинском районе Санкт-Петербурга в неизвестном направлении и больше не выходила на связь.

В результате длительных и объёмных оперативно-разыскных мероприятий в четверг, 2 апреля, пропавшую петербурженку нашли в столице. Сейчас её доставляют из Москвы в город на Неве для передачи родителям.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полицейские Петербурга задержали одного из участников конфликта возле ночного клуба «Палуба» на Народной улице. Там произошла драка, в результате которой некий мужчина попал в больницу. Правоохранители задержали одного из нападавших, но оказалось, что пострадавший сам стал инициатором ссоры, так как приставал к незнакомой девушке.