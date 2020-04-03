Песков рассказал при каких условиях сократят нерабочие дни

Возобновление работы возможно только, когда коронавирус отступит.

Угроза распространения COVID-19 должна принять минимальные значения, чтобы зашла речь об отмене режима нерабочих дней. Пока вирус представляет сильную опасность для граждан, а эпидемиологический порог сильно превышен, принятые меры должны продолжать свое действие. Если пойдет тенденция к улучшению, то тогда можно снова будет возвращаться к прежней жизни.

Но стоит подчеркнуть, что власти регионов могут сами менять ограничения и регулировать принятые меры, в зависимости от эпидемиологической ситуации в конкретном городе. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Напомним, вчера, 2 апреля, президент России Владимир Путин снова обратился к народу и заявил о том, что весь апрель становится нерабочим. По словам главы государства, пик эпидемии в стране еще не пройден.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что нерабочая неделя дана, чтобы сократить контакты между людьми.