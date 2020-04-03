Малышева рассказала, как укреплять иммунитет, чтобы противостоять COVID-19

Телеведущая Елена Малышева в своей программе «Жить здорово!» поделилась секретами укрепления иммунитета в борьбе с коронавирусной инфекцией.

В передаче от 3 апреля Малышева рассказала, что в текущей эпидемиологической ситуации для иммунитета наиболее важны продукты с высоким содержанием цинка. К таким относятся, например, устрицы, а также овсяные и кукурузные хлопья.

Также к ослаблению иммунитета может привести недостаток селена, недостаток этого минерала можно восполнить, добавив в меню бразильский орех. Последним и едва ли не самым важным фактором телеведущая назвала воду. Обезвоженный организм фактически теряет способность сопротивляться вирусам.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по словам медика-инфекциониста, у коронавируса нет «цели» умерщвлять человека, так как вирус живет и развивается за счет организма жертвы.