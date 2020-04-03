Инфекционист объяснил, в чем «основная цель» коронавируса

Ведущий инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Никифоров рассказал, в чем заключается «смысл» существования коронавируса.

По словам медика, главной целью инфекции является отнюдь не умерщвление людей. Коронавирус, попавший в человеческий, — или любой другой, — организм стремится размножаться и активно паразитирует на жертве. Таким образом, для микробов смерть «носителя» попросту невыгодна, поскольку в таком случае они и сами погибнут.

«У всего живого есть цель — продлить самого себя», заключил Владимир Никифоров в интервью телеканалу «Россия 1». Он также добавил, что коронавирус не намерен подвергать себя суициду.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по данным ВОЗ, у здоровых людей, не работающих врачами, нет необходимости в ношении медицинской маски.