Россия прекратит возвращение своих граждан из-за границы

Приостановка планируется уже в ночь с пятницы на субботу.

Не смогут вернуться домой ни россияне, ни иностранцы. Об этом сообщает Интерфакс с ссылкой на источник в одной из авиакомпаний. Сообщается, что сообщение об остановке авиарейсов направила Росавиация.

Ранее домой не смогли отправиться жители Нью-Йорка. Перед вылетом из Шереметьево члены экипажа сообщили, что рейс не состоится. Эту информацию подтвердили представители консульства России в Нью-Йорке.

Напомним, со вторника в России было принято решение о сокращении рейсов для вывоза своих соотечественников из-за границы. Меры обусловлены необходимостью более тщательных медицинских осмотров всех вернувшихся туристов. В Москве максимально разрешенное количество прибывающих составило 500 человек в день.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пулково отменили более 50 рейсов.