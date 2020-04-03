Россиянам разрешено ходить в гипермаркеты, а не только в магазины у дома

Отмечается, что граждане также могут посещать рынки и ярмарки.

Об этом стало известно сегодня, 3 апреля. Обо всем сообщают РИА Новости. Минпромторг России разъяснил введенные ограничительные меры в связи с распространением коронавируса. Так, гражданам можно посещать не только магазины у дома, но также крупные гипермаркеты и супермаркеты. Отмечается, что не запрещено ходит на рынки и ярмарки.

В министерстве понимают, что нужно избегать скопления людей в одном месте, а это возможно, когда магазин у дома один на большое количество людей.

«При этом необходимо обеспечивать во всех торговых форматах соблюдение санитарных требований и принципов социальной дистанции между покупателями», — добавляет Минпромторг.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в ВОЗ оценили возможность бессимптомного заражения коронавирусом. Есть маленькая вероятность, что можно передать инфекцию по воздуху.