В России на фоне коронавируса выросли продажи водки и коньяка

В России на фоне коронавируса выросли продажи водки и коньяка
Коронавирус может усилить рост продаж алкоголя. Фото: Pixabay

Объем розничных продаж водки и коньяка в марте текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года могли подскочить сразу на 20% на фоне коронавируса. Об этом заявил председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.

Ожидается, что по итогам марта рост статистических показателей по водке и коньяку достигнет 20% по сравнению с мартом прошлого года, по вину — на 10%, по пиву — на 5%.

По словам эксперта, ситуация с распространением коронавируса может резко усилить рост розничных продаж алкоголя. Люди покупают спиртные напитки не только в целях его употребления, но и для использования в качестве антисептиков.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 1 098 390 человек. Скончались 59 160, при этом 228 923 человека выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 4 149 человек, умерли 38. При этом 281 пациент вылечился.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.

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