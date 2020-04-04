В Петербурге на неделю изменится расписание электричек

На следующей неделе, с 6 по 12 апреля, в Петербурге изменится расписание движения пригородных поездов.

Обо всем сообщает пресс-служба АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания». Изменения в расписании движения согласованы со Смольным и правительством Ленобласти.

Изменения коснутся ряда пригородных поездов Октябрьской железной дороги (ОЖД). Подробная информация о новом расписании движения будет размещена на станциях и вокзалах, а также на сайте СЗППК.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургским льготникам перестали оформлять проездные на электрички. Продажа льготных проездных документов будет временно приостановлена в рамках борьбы с распространением коронавируса.