Станцию «Технологический институт-1» закрывают до июня 2021 года

Вестибюль станции петербургского метрополитена «Технологический институт-1» на «красной ветке» закрывают на вход и выход с понедельника, 6 апреля.

Как сообщает пресс-служба метрополитена, закрытие станции Кировского-Выборгской линии связано с работами по замене эскалаторов с частичным обновлением конструкций наклонного хода.

Согласно проекту, на станции заменят три старых эскалатора на четыре новых. Их заменят из-за выработки ресурсов эскалаторов.

Пассажиры подземки смогут попасть на станцию через «Технологический институт-2».

Работы по реконструкции наклонного хода станции закончатся в июне следующего года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пассажиропоток метро Петербурга снизился на 86%.