Станцию «Технологический институт-1» закрывают до июня 2021 года

Вестибюль станции петербургского метрополитена «Технологический институт-1» на «красной ветке» закрывают на вход и выход с понедельника, 6 апреля.
Как сообщает пресс-служба метрополитена, закрытие станции Кировского-Выборгской линии связано с работами по замене эскалаторов с частичным обновлением конструкций наклонного хода.
Согласно проекту, на станции заменят три старых эскалатора на четыре новых. Их заменят из-за выработки ресурсов эскалаторов.
Пассажиры подземки смогут попасть на станцию через «Технологический институт-2».
Работы по реконструкции наклонного хода станции закончатся в июне следующего года.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пассажиропоток метро Петербурга снизился на 86%.