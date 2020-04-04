Россия ждет поставки медицинских масок из Китая

Россия ждет поставки медицинских масок из Китая
Маски привезут совсем скоро. Фото: unsplash.com

Их должно прийти 55 миллионов штук в ближайшее время.

Об этом стало известно сегодня, 4 апреля. Обо всем сообщают РИА Новости, ссылаясь на первого заместителя министра промышленности и торговли РФ Сергея Цыбу. Он заявил, что между Россией и Китаем заключен контракт, согласно которому в ближайшее время ожидаются поставки 55 миллионов медицинских масок. Их собираются равномерно распределить по регионам страны, чтобы каждый мог купить защитное средство.

«Это та часть работы, которую мы проводим с Китаем в отношении масок»,

— пояснил представитель ведомства.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что врач рассказал, в каких случаях нужно надевать маску. Носить маску на улицах нет смысла — в нее забьется пыль, а вирусы «не летают в воздухе».

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