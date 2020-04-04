Стала известна стоимость лечения от COVID-19 в США

Американцам, у которых нет медицинской страховки, придется потратить десятки тысяч долларов на оплату лечения от нового типа коронавируса.

Как сообщает телеканал CNBC, если у жителя Соединенных Штатов нет медицинской страховки или их страховая компания не одобрит лечение, то он должен быть готов, что при госпитализации в больницу ему придется заплатить от 42 тысяч до 74 тысяч долларов. Телеканал ссылается на данные независимой организации FAIR Health.

Шестидневная госпитализация для незастрахованных пациентов обойдется примерно в 73 300 долларов, а застрахованным — часть от суммы в 38 220 долларов, которую больницы запрашивают у страховщиков.

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