Disney объявила новые даты выхода фильмов, отложенных из-за коронавируса

The Walt Disney Company назвала даты премьер новых кинолент, которые были перенесены из-за распространения коронавируса в мире.

Как сообщает The Hollywood Reporter, фильм «Мулан» выйдет в мировой прокат 24 июля, в «Черная вдова» появится на больших экранах 6 ноября.

Выход фильма «Вечные» ожидается 12 следующего года. Дату выхода картины «Тор: любовь и гром» перенесли на 28 февраля 2022 года. «Доктор Стрендж и мультивселенная безумия» будет показана зрителям 5 ноября 2021 года. А премьера новой части приключений Индианы Джонса состоится 29 июля 2022 года.

Ранее компания сделала заявление, что премьеры фильмов «Мулан» и «Черная вдова» придется отложить из-за пандемии коронавируса, которая распространилась почти по всему миру. Съемку фильмов также пришлось приостановить.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что фильм «Джентельмены» Гая Ричи установил рекорд по сборам в России.