В Тихвине 121 житель общежития изолированы из-за одного заболевшего коронавирусом

У рабочего диагностировали инфекцию. Теперь всем соседям предстоит сидеть дома две недели.

Об этом стало известно сегодня, 4 апреля. Обо всем сообщают в 47news. В Тихвине у жителя общежития диагностировали коронавирус. Теперь всех его соседей, коих 121 человек, изолировали на две недели, так как они могли заразиться. Всех коллег пациента обещают обеспечить трехразовым питанием – расходы взял на себя работодатель. Самого мужчину госпитализировали, в каком состоянии он находится непонятно.

Напоминаем, что в Тихвине коронавирус диагностировали у четырех человек, еще 94 находятся под наблюдением.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Москве умерли двое пациентов с коронавирусом. В России скончались 45 человек из-за коронавируса – в том числе два человека из Санкт-Петербурга.