В Тихвине 121 житель общежития изолированы из-за одного заболевшего коронавирусом

В Тихвине 121 житель общежития изолированы из-за одного заболевшего коронавирусом
В общежитии живут сотрудники заводов. Фото: pixabay.com

У рабочего диагностировали инфекцию. Теперь всем соседям предстоит сидеть дома две недели.

Об этом стало известно сегодня, 4 апреля. Обо всем сообщают в 47news. В Тихвине у жителя общежития диагностировали коронавирус. Теперь всех его соседей, коих 121 человек, изолировали на две недели, так как они могли заразиться. Всех коллег пациента обещают обеспечить трехразовым питанием – расходы взял на себя работодатель. Самого мужчину госпитализировали, в каком состоянии он находится непонятно.

Напоминаем, что в Тихвине коронавирус диагностировали у четырех человек, еще 94 находятся под наблюдением.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Москве умерли двое пациентов с коронавирусом. В России скончались 45 человек из-за коронавируса – в том числе два человека из Санкт-Петербурга.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
изоляция коронавирус общежитие тихвин
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге раскрыли разбойное нападение на студента
В Выборгском районе у курьера украли продукты
Экономика России сможет оправиться от кризиса только к 2024 году
Как обстоит ситуация с коронавирусом в Петербурге 5 апреля
В Петербурге могут продлить учебный год на лето
Из-за коронавируса, в мире стали больше интересоваться русским языком
У Красного села машина врезалась в бетонное ограждение
На Камчатке выявили первые случаи COVID-19