В Италии хотят выпустить вакцину от коронавируса к 2021 году

В Италии хотят выпустить вакцину от коронавируса к 2021 году
Над лекарством трудятся лучшие специалисты. Фото: Pixabay

Эксперты надеются, что им удастся справиться как можно быстрее, но сроки прогнозировать сложно.

Об этом стало известно 4 апреля. Обо всем сообщает ТАСС. Ученые Национального института инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани заявили, что хотят выпустить вакцину от коронавируса к 2021 году. При этом эксперты понимают, что могут быть форс-мажоры, так что гарантировать ничего нельзя.

Уже в ближайшее время ученые надеются протестировать вакцину на животных – в таком случае ее выпустят в запланированный срок.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Малышева рассказала, когда будет готова вакцина от коронавируса. Телеведущая поделилась своим мнением. Она считает, что лекарство обязательно изобретут.

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