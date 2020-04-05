В Италии хотят выпустить вакцину от коронавируса к 2021 году

Эксперты надеются, что им удастся справиться как можно быстрее, но сроки прогнозировать сложно.

Об этом стало известно 4 апреля. Обо всем сообщает ТАСС. Ученые Национального института инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани заявили, что хотят выпустить вакцину от коронавируса к 2021 году. При этом эксперты понимают, что могут быть форс-мажоры, так что гарантировать ничего нельзя.

Уже в ближайшее время ученые надеются протестировать вакцину на животных – в таком случае ее выпустят в запланированный срок.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Малышева рассказала, когда будет готова вакцина от коронавируса. Телеведущая поделилась своим мнением. Она считает, что лекарство обязательно изобретут.