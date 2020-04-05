На Камчатке выявили первые случаи COVID-19

Диагноз подтвердился у двоих местных жителей.

При этом, граждане не покидали Россию, но недавно выезжали за пределы Камчатского края. Об этом сообщает правительство края.

Сейчас больные помещены в отдельные инфекционные боксы больницы, где получают необходимое лечение. Граждане, которые с ними контактировали, также были изолированы.

Губернатор Камчатского края в пятницу, 3 апреля подписал распоряжение о том, что все, кто возвращается в регион, обязаны провести дома в самоизоляции 14 дней. Помимо этого, всем местным жителям посоветовали меньше находиться в общественных местах. При случае признаков ОРВИ следует немедленно вызывать врача.

Отмечается, что за гражданами, которые должны находиться на самоизоляции, наблюдают с помощью геолокации. За несоблюдение режима может грозить штраф.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россияне чаще всего завозили коронавирус в страну из Европы.