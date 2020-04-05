За сутки в Москве зафиксировано 536 случаев коронавируса

На данный момент в столице подтверждено заражение у 3893 человек. Актуальные данные на 5 апреля опубликовало управление Роспотребнадзора по Москве.

Вчера, 4 апреля федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил о 3357 пациентах с подтвержденной болезнью.

Отмечается, что по каждому новому случаю устанавливаются все контакты больного для дальнейшей изоляции граждан.

Также, согласно информации актуальной на 4 апреля, в Москве смогли выздороветь и выписаться из больниц 194 человека. Погибло от осложнений 29 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за сутки в Петербурге коронавирусом заболели 15 человек. Успешно прошли лечение и выписались за вчерашний день 4 человека. Всего в городе на Неве заболел 171 человек, одолеть вирус и поправиться смогли 28 человек. Помимо этого, двое граждан скончались.