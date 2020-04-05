Из-за дорожных работ перекроют съезд на развязке КАД с Дачным проспектом

Из-за дорожных работ перекроют съезд на развязке КАД с Дачным проспектом
В результате проведения ремонтных работ будут внесены ограничения движения. Фото: pixabay.com

Из-за работ один из съездов кольцевой автодороги на развязке с Дачным проспектом будет перекрыт с 7 по 10 апреля. Таким образом, перекрыт для движения транспорта будет съезд №13 на 71-м километре внутреннего кольца и на 69-м километре внешнего кольца. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

ООО СПК «Зеленый город», выступающий подрядчиком данных работ, рассказал, что ремонт будет производиться круглосуточно.

Для безопасности водителей на время ограничений на данном участке установят водоналивные барьеры и временные дорожные знаки.

Выполненный ремонт позволит устранить колейность дорожного покрытия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что выбраны подрядчики для ремонта дорог в трех районах Петербурга. Дороги отремонтируют в Петроградском, Петродворцовом и Красносельском районах.

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