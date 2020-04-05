Две сестры найдены мумифицированными в квартире в Москве

Мумифицированные тела двух пожилых москвичек были найдены в квартире одного из домов на востоке столицы.

Как сообщает РИА Новости , ссылаясь на старшего помощника руководителя главка СК России по Москве Юлию Иванову, найденные тела принадлежат женщинам 1965 и 1962 годов рождения. При осмотре тел специалисты не обнаружили внешних признаков насильственной смерти. Следов разбоя в квартире нет. По данным правоохранителей, женщины являлись сестрами.

Иванова добавила, что по факту обнаружения двух тел проводится проверка. Обстоятельства и причины их смерти устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Московском районе Петербурга обнаружили тело погибшей женщины. На трупе зафиксированы телесные повреждения.