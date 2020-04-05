В Янино дезинфицировали подъезд из-за соседки с подозрением на COVID-19

В Янино дезинфицировали подъезд из-за соседки с подозрением на COVID-19
Дом №10 по улице Голландской в Янино-1. Фото: google.maps

В Янино-1 изолировали этаж дома из-за вернувшейся из-за рубежа женщины, которую проверяют на коронавирус. Подъезд, в котором она живет, полностью дезинфицировали.

Как сообщает администрация Заневского сельского поселения, предварительный тест женщины, которая проживает на 11-м этаже первого подъезда в доме №10 по улице Голландской, оказался положительным. Ей предстоит пройти еще два теста.

Все помещения подъезда, вплоть до черных лестниц, обработали накануне, 4 апреля. Регулярную обработку будут проводить ежедневно вплоть до 18 апреля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге детские площадки дезинфицируют от коронавируса. Работники в защитных костюмах обрабатывают детские площадки с помощью раствора с вирулицидной или антибактериальной активностью, который безопасен для человека.

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