Пожар на складе деревянных поддонов в Шушарах локализовали

Пожар на складе деревянных поддонов в Шушарах локализовали
Пожар удалось локализовать. Фото: Baltphoto

Возгорание деревянных поддонов произошло на складе в Пушкинском районе Северной столицы. Площадь пожара достигла 300 квадратных метров.

Согласно данным главного управления МЧС России по Петербургу, экстренные службы получили сообщение о возгорании на Московском шоссе, 115 в половину четвертого дня. Изначально сообщалось, что складируемые деревянные паллеты горели на площади 100 квадратных метров, однако позже площадь пожара увеличилась в три раза.

На месте происшествия работают 35 сотрудников ведомства с привлечением восьми спецмашин. Пожар удалось локализовать в пять часов вечера.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на улице Бабушкина у машины выгорел весь моторный отсек. В ночь на 4 апреля в Невском районе на улице Бабушкина, 61 произошел пожар. Там загорелся автомобиль ВАЗ.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
новости спб пожар происшествие склад шушары
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Финляндии за сутки выявлено 179 случаев заражения коронавирусом
Утром 8 апреля жители Петербурга стали гораздо лучше соблюдать самоизоляцию
Жителя Карелии судят за серию разбоев на АЗС Петербурга
Лещенко заявил, что Малахов вынудил его нарушить карантин
Под меднаблюдением остаются 180 тысяч россиян из-за коронавирусной инфекции
Петербургскую компанию уличили в сбросе токсичных сточных вод
Расходы россиян за первую нерабочую неделю снизились в два раза
Ограбившие курьера в центре оказались причастны к грабежу доставщика на ...