Пожар на складе деревянных поддонов в Шушарах локализовали

Возгорание деревянных поддонов произошло на складе в Пушкинском районе Северной столицы. Площадь пожара достигла 300 квадратных метров.

Согласно данным главного управления МЧС России по Петербургу, экстренные службы получили сообщение о возгорании на Московском шоссе, 115 в половину четвертого дня. Изначально сообщалось, что складируемые деревянные паллеты горели на площади 100 квадратных метров, однако позже площадь пожара увеличилась в три раза.

На месте происшествия работают 35 сотрудников ведомства с привлечением восьми спецмашин. Пожар удалось локализовать в пять часов вечера.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на улице Бабушкина у машины выгорел весь моторный отсек. В ночь на 4 апреля в Невском районе на улице Бабушкина, 61 произошел пожар. Там загорелся автомобиль ВАЗ.