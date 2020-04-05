Зараженный COVID-19 россиянин умер в Таиланде

Зараженный COVID-19 россиянин умер в Таиланде
Коронавирус. Фото: Pixabay

Российский гражданин, зараженный новым типом коронавируса, умер в больнице Паттайи, сообщили в посольстве РФ в Таиланде.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на дипмиссию, 48-летний россиянин на протяжении долгих лет проживал в Таиланде вместе с семьей. После того, как у него появились признаки ОРВИ, он обратился за медпомощью. Его госпитализировали и провели тест на коронавирус, который подтвердил наличие заболевания.

Россиянин находился в отделении интенсивной терапии, где его подключили к аппарату ИВЛ. Однако, несмотря на оказанную медиками помощь, он умер.

Супруга погибшего находится в том же медучреждении на карантине.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что третий случай смерти от коронавируса зафиксирован в Петербурге.

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