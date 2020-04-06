Россиянам посоветовали высыпаться для повышения иммунитета во время самоизоляции

Россиянам посоветовали высыпаться для повышения иммунитета во время самоизоляции
По словам эксперта, нужно спать не менее восьми часов. Фото: Pixabay

Старший научный сотрудник лаборатории нейробиологии сна и бодрствования института высшей нервной деятельности РАН Александра Пучкова рассказал о привычке, которая поможет укрепить иммунитет во время самоизоляции.

Она посоветовала наладить режим сна, который у многих был до самоизоляции. Сомнолог отметила, что сейчас когда нет необходимости вставать на работу, сон продолжительностью в восемь часов, выполняет функцию повышения иммунитета.

«Плохой сон, нарушенный или слишком малое его количество приводит к нарушению иммунитета. У кого-то он может снизиться, у кого-то он начинает неадекватно работать и появляются аутоиммунные проблемы», — сказала Александра Пучкова.

По словам эксперта, нужно спать не менее восьми часов в проветренной комнате в тишине и темноте.

Во многих регионах действует режим самоизоляции. В недавнем обращении президент России Владимир Путин заявил о продлении «выходной недели» до 30 апреля.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 1 273 499 человек. Скончались 69 451, при этом 262 351 человек выздоровел.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
самоизоляция сомнолог сон
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В России зарегистрировали 954 новых случая коронавируса
В США лечение коронавируса стоит в 5,7 млн рублей, в России — 200 тысяч
В Петербурге мошенничество работодателей оставило сотрудников компании без ...
Пьяные посиделки закончились ножевым ранением
Застолье закончилось смертью эпилептика в Кировске
В Петербурге зафиксировано 35 новых случаев коронавируса
Из-за коронавируса средний уровень пробок в Петербурге упал до 1 балла
Дезинфекторы из Ленобласти прославились за рубежом