Россиянам посоветовали высыпаться для повышения иммунитета во время самоизоляции

По словам эксперта, нужно спать не менее восьми часов. Фото: Pixabay

По словам эксперта, нужно спать не менее восьми часов. Фото: Pixabay

Старший научный сотрудник лаборатории нейробиологии сна и бодрствования института высшей нервной деятельности РАН Александра Пучкова рассказал о привычке, которая поможет укрепить иммунитет во время самоизоляции.

Она посоветовала наладить режим сна, который у многих был до самоизоляции. Сомнолог отметила, что сейчас когда нет необходимости вставать на работу, сон продолжительностью в восемь часов, выполняет функцию повышения иммунитета.

«Плохой сон, нарушенный или слишком малое его количество приводит к нарушению иммунитета. У кого-то он может снизиться, у кого-то он начинает неадекватно работать и появляются аутоиммунные проблемы», — сказала Александра Пучкова.

По словам эксперта, нужно спать не менее восьми часов в проветренной комнате в тишине и темноте.

Во многих регионах действует режим самоизоляции. В недавнем обращении президент России Владимир Путин заявил о продлении «выходной недели» до 30 апреля.

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