Названы российские регионы с самыми высокими расходами жителей на еду

Петербург не входит в число этих регионов. Фото: pixabay

Петербург не входит в число этих регионов. Фото: pixabay

Больше всего тратят на еду в Ингушетии и Дагестане. В этих регионах на еду превышают половину от всех расходов домохозяйств.

Согласно исследованию рейтингового агентства АКРА, на Чукотке и Смоленской области доля расходов на питание составляет 48% от всех трат, сообщает РБК.

Наименьший показатель затрат на еду зафиксирован в Ханты-Мансийском автономном округе (24%), а также Москве (25%) и Московской области (25%).

Средний показатель расходов на еду в российских регионах в период с 2004 по 2018 год снизился примерно на 10%.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о поручении Дмитрия Медведева изменить правила контроля за предприятиями общественных точек питания. По мнению рестораторов, нынешние санитарные нормы являются устаревшими и препятствуют развитию бизнеса.