Дезинфекторы из Ленобласти прославились за рубежом

Фотографии специалистов поместили на газетные полосы в Сан-Франциско.

Об этом стало известно сегодня, 6 апреля. Обо всем сообщает Online47. В одной из самых популярных газет Сан-Франциско под названием San Francisco Chronicle второго числа вышла статья о том, как с коронавирусом борются во всем мире – в Японии, Кипре, Ватикане, Индонезии и России. Иллюстрируя написанное, журналист прикрепил снимок, сделанный в Ленинградской области – на нем дезинфекторы распыляют средство возле продуктового магазина.

Также в материале приводились данные о количество заболевших, скончавшихся и выздоровевших. Напоминаем, что в России на данный момент коронавирус обнаружили более 6,3 тысяч человек.

Ранее в gazetas.spb.ru сообщалось, что разведчики Британии рассказали, откуда мог взяться коронавирус. По словам члена комиссии по чрезвычайным ситуациям властей Великобритании в Ухане находится китайский институт вирусологии, где проводили эксперименты по созданию инфекционных клонов.