Застолье закончилось смертью эпилептика в Кировске

В Ленинградской области в реанимацию доставили мужчину который перепил во время застолья. У него случился приступ эпилепсии и он умер в реанимации.

Как стало известно gazeta.spb.ru, все произошло ночью 5 апреля в доме №26 по Кировской улице в городе Кировск. Хозяин квартиры позвонил в полицию и заявил, что его нетрезвый гость неадекватно себя ведет и отказывается уходить домой.

На место направили наряд полиции, который обнаружил в квартире 37-летнего мужчину в состоянии алкогольного опьянения. Ему вызвали бригаду скорой помощи и госпитализировали.

Уже утром в полицию поступила телефонограмма из Шлиссельбургской горбольницы о смерти мужчины. Оказалось, что у него случился приступ эпилепсии и он умер в реанимации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пьяный житель Усть-Славянки отбивался ножом от участкового.