В Петербурге заметили женщину, выгуливающую свинью

В Петербурге заметили женщину, выгуливающую свинью
Свинья отравилась на прогулку. Фото: https://vk.com/unreleased_dtp

Животное шло рядом с хозяйкой на поводке.

Об этом стало известно сегодня, 6 апреля. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург». На видеозаписи, которая попала в сеть, запечатлена необычная прогулка: женщина идет по улице со свиньей. Животное на поводке радостно бежит по тротуару, хрюкает и останавливается, если видит что-то интересное.

«Сначала хозяйка кормила свинью, а теперь свинья хозяйку»,

— пошутил автор поста.

Напоминаем, что во время самоизоляции петербуржцев просят оставаться дома и никуда не выходить без острой необходимости. Гражданам разрешено выгуливать собак недалеко из дома, что породило много шуток – люди жалеют, что у них нет пса. Горожанка нашла выход из ситуации: она завела свинью.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, как вьетнамской свинье живется на Васильевском острове. Варвара для жителей района возле Покровской больницы давно стала привычным соседом. Хозяин животного часто отпускает Варю на улицу одну.

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