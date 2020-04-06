Мероприятия ко Дню освобождения узников фашистких лагерей в Петербурге перенесли на октябрь

В Петербурге памятные мероприятия, посвященные Международному дню освобождения узников фашистских лагерей, перенесли с 11 апреля на октябрь. Решение принято из-за распространения коронавирусной инфекции.

Митинг и торжественная церемония возложения цветов к памятнику узникам в Ландшафтном парке Красного Села состоятся 14 октября. В этот день отмечают годовщину успешного восстания заключенных в лагере смерти Собибор.

«Перенос согласован с общественными организациями узников фашистских лагерей», — сообщили в комитете по социальной политике Петербурга.

Документ, утверждающий план мероприятий к Международному дню освобождения узников фашистских лагерей, находится на подписании у губернатора Петербурга Александра Беглова.

Всего в Петербурге, по состоянию на март 2020 года, проживает 7,7 тыс. бывших несовершеннолетних узников концлагерей и других мест принудительного содержания.